ما تأكله وما لا تأكله فى موجات الحر.. والمشروبات بلاش قهوة ومياه غازية

كتبت ميرفت رشاد

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى زيادة خطر الإصابة بالجفاف ، على الرغم من أنه من المعروف أن تناول المزيد من السوائل في الأيام الحارة فكرة جيدة، إلا أن هناك أيضًا العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها والتي يمكن أن تساعد في تعويض فقدان السوائل من التعرق ومنع الجفاف، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هو الجفاف؟

يحدث الجفاف عندما تفقد سوائل من جسمك عادة على شكل عرق أكثر مما تشرب، مما يؤدي إلى نقص السوائل، بدون كمية كافية من السوائل ، يواجه الجسم صعوبة في أداء وظائفه اليومية المعتادة والتي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة إذا تركت دون علاج.



أفضل 4 أطعمة للبقاء رطبًا

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي ستساعدك على النجاة من موجات الحر هذا الصيف



1. البطيخ

يتكون البطيخ من أكثر من 90٪ ماء ، مما يجعله خيارًا رائعًا للطعام في الأيام الحارة، وفوائد هذه الفاكهة لا تتوقف عند هذا الحد، يتم تحميل البطيخ بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد على تعزيز صحتك العامة مع المساعدة في منع الجفاف.



2. الفراولة

الفواكه تحتوي على بعض من أعلى محتويات الماء الموجودة هناك ، لذلك ليس من المستغرب أن تكون الفراولة مصدرًا رائعًا آخر لتجديد السوائل في الأيام الحارة، هذه الثمار الصغيرة ، لكنها قوية ، مصنوعة من أكثر من 90٪ من الماء ، مما يساعد على زيادة فقدان السوائل من الحرارة.

يوفر تناول الفراولة الباردة والمنعشة طريقة رائعة لتجديد شبابك بعد الخروج في الحر.



3 . ماء جوز الهند

إذا كانت فكرة شرب الماء العادي تشعرك بالملل، ففكر في تبديلها ببعض ماء جوز الهند، هذا المشروب عبارة عن 95٪ ماء ولكنه يحتوي أيضًا على العديد من المعادن التي يمكن أن تساعد في تعويض تلك التي فقدتها في العرق، من الفوائد الإضافية لماء جوز الهند أنه أكثر طعمًا من ماء الصنبور العادي مما يساعد في الوقاية من الجفاف.



4. الخيار

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء بنسبة 95٪ فقط من تركيبته، علاوة على ذلك ، يحتوي الخيار أيضًا على الكثير من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات. من السهل أن تشعر بالرضا والشبع عند تناول الأطعمة التي لا تساعد فقط في منع الجفاف ولكنها قد تساعد أيضًا في منع بعض آثار الشيخوخة.



الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء موجات الحرارة

استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء أمر لا بد منه في الأيام الحارة ، ولكن ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟ في الأساس ، تريد أن تحاول تجنب تناول أو شرب أي شيء له آثار مدرة للبول ، مما يعني أنه يتسبب في التبول بشكل متكرر يؤدي تناول هذه الأنواع من الأطعمة إلى زيادة كمية السوائل المفقودة مع البول ، مما يؤدي إلى تفاقم الجفاف الذي يعاني منه بالفعل بسبب التعرق المفرط.

تشمل الأطعمة والمشروبات ذات التأثيرات المدرة للبول التي يجب تجنبها ما يلي:

القهوة والشاي أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين

المشروبات السكرية والمشروبات الغازية

الخرشوف