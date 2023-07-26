وفى تصريح له قبل عام بالتحديد من انطلاق الحدث الرياضي المهم على مستوى العالم، في العاصمة الفرنسية باريس، أقر ماكرون بوجود تحديات تواجهها الدولة لتنظيم أولمبياد باريس، تحديات تتعلق بالإقامة والنقل وعلى المستوى الأمني أيضا، إلا أنه أوضح أن البلاد "استعدت لكل السيناريوهات".

وأعرب ماكرون عن ثقته في أن فرنسا ستتألق وستظهر قدرتها على القيام وتحقيق الأفضل، مع تنظيم عرض رائع سيتم إتمام كل تفاصيله بعد العطلة الصيفية والذي سيكون - خلال عام - حفل الافتتاح لأولمبياد باريس 2024.

وبدأ العد التنازلى للألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس، فيما كشفت اللجنة المنظمة النقاب عن تصميم الشعلة التي تعد رمز هذا الحدث الرياضي العالمي البارز.

وقام بتصميم الشعلة الأولمبية ماتيو ليهانور، وبتصنيع شركة أرسيلور ميتال، وجمع بين ثلاث عناصر هي المساواة والماء والسكينة، ويسلط التصميم الضوء على نهر السين باعتباره العمود الفقري للنسخة الباريسية، كما يرمز إلى المشاركة والسلام والتماسك والأخوة.