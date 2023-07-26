ماذا تعرف عن "سكرى الدماغ" وأسبابه؟

كتب – حسام الشقويرى

مرض السكري من النوع 3 هو حالة لمرض الزهايمر الناجم عن مقاومة الأنسولين في الدماغ. نتيجة لذلك ، يمكنك تسميته ب"سكرى الدماغ" ويشير إليه بعض الناس على أنه تطور لمرض السكري من النوع 2، والأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أكثر عرضة بنسبة 60٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 3 مقارنة بالأفراد ذوي المستويات الطبيعية للسكر في الدم، وفقا لما نشره موقع helpguide

العوامل المسببة لمرض السكري من النوع 3

مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين (IR) هي حالة مرضية تفشل فيها الخلايا في الاستجابة للأنسولين. ونتيجة لذلك ، فإنه يقلل من حساسية الجسم للأنسولين. داء السكري من النوع 3 هو حالة يمكن أن تتبع بعد تشخيص مقاومة الأنسولين في البداية.

تسبب مقاومة الأنسولين نقص الجلوكوز في الخلايا العصبية في الدماغ. يؤثر نقص الجلوكوز بشكل خاص على الحُصين والقشرة الدماغية للدماغ ، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 3.

ارتفاع السكر في الدم

لدى بعض الأشخاص ، يساهم ارتفاع السكر في الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم في الإجهاد التأكسدي داخل الدماغ. يخلق الإجهاد التأكسدي خللاً في الجذور الحرة في الدماغ ، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والخلايا. ونتيجة لذلك ، يتسبب في الإصابة بمرض السكري من النوع 3 التنكسي المعرفي.

بيروكسيد الدهون

بيروكسيد الدهون هو سلسلة من تنكس الدهون لدى مرضى السكري من النوع 2. يتسبب في تدمير الخلايا والإجهاد التأكسدي ، وهو المسؤول عادة عن تحفيز مرض السكري من النوع 3.

الرابط بين مرض السكري من النوع 3 ومرض الزهايمر

يحدث مرض السكري من النوع 3 بسبب مقاومة الأنسولين في الدماغ. وهذه الكمية غير الكافية غير قادرة على تشغيل الخلايا العصبية وخلايا الدماغ بشكل كامل ، وتحرمها من الطاقة وهي سمة رئيسية لمرض الزهايمر ، وهذا يؤدي أيضًا إلى انخفاض تدريجي في الذاكرة والاستدلال والحكم.

أظهرت دراسة أن مرض السكري من النوع 2 يعمل كعامل مساعد في التسبب أو تطور مرض السكري من النوع 3 أو الزهايمر . في الوقت نفسه ، أظهرت النتائج أن التنشيط الكبير للوسائط الالتهابية والإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي والخلل الوظيفي في الميتوكوندريا مع مقاومة الأنسولين يؤدي إلى مرض الزهايمر.

لا يعرف الكثير من المصابين بداء السكري من النوع 2 أنهم مصابون بهذه الحالة ، مما يؤخر التشخيص وإجراءات العلاج المناسبة. نتيجة لذلك ، يمكن أن يتسبب مرض السكري غير المعالج في تلف الأوعية الدموية في دماغك بمرور الوقت. في نهاية المطاف ، يدخل الناس في حالة من النوع 3 ويصابون بأعراض شبيهة بالخرف.