مؤسسة شباب القادة YLF تطلق المسابقة نصف النهائية للأنشطة الطلابية للعام الرابع

كتب محمود راغب

أطلقت مؤسسة "شباب القادة YLF"، فعاليات المسابقة نصف النهائية لمنصة الأنشطة الطلابية، للعام الرابع على التوالي، وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، وذلك بأحد فنادق القاهرة، وبحضور عدد كبير من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ووسائل الإعلام المختلفة، وكوادر شبابية.

وخلال المسابقة نصف النهائية سيتنافس أفضل 200 نشاط طلابي فى مصر، للوصول إلى المرحلة النهائية، وذلك في 6 مجالات مختلفة، هي التكنولوجيا والابتكار، والتصنيع والإنتاج، والتنمية البشرية والتضامن الاجتماعي، والطب والصحة العامة، ونماذج المحاكاة، والبيئة والتكنولوجيا الخضراء.

و المسابقة تقام سنوياً، وتوليها اهتماما كبيرا، حيث تعمل الأنشطة الطلابية على تقليل الفجوة بين الحياة الجامعية والعملية، وتطوير مهارات الطلاب وتأهلهم لسوق العمل، كما تعمل الأنشطة الطلابية على مشروعات فى مجالات مختلفة تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.