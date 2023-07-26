لا تتجاهل السعال المستمر.. قد يكون علامة على هذا المرض

كتبت إيناس البنا

سرطان الرئة مرض خطير يمكن أن يصيب أي شخص، بغض النظر عن العمر. يعد اكتشافه مبكرًا أمرًا ضروريًا للعلاج الفعال والنتائج المحسنة. لكن كيف يمكنك التعرف على العلامات؟ انتبه إذا كنت تعاني من سعال مستمر لا يختفي ، أو فقدان وزن غير مبرر ، أو صعوبة في التنفس، قد تكون هذه أعراض مهمة لسرطان الرئة.

وفقا لموقع " livestrong"، يجب أن تنتبه لعلامات سرطان الرئة

السعال المستمر



السعال المستمر أو المزمن الذي يستمر لأكثر من بضعة أسابيع هو علامة بارزة على القلق. إذا وجدت نفسك تسعل الدم أو تعاني من أزيز ، أو تغيرات في صوت أو حجم السعال، أو سعال مزعج يتفاقم بمرور الوقت ، فمن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية على الفور".

ضيق في التنفس



ضيق التنفس أو ضيق التنفس غير المبرر الذي يحدث أثناء الأنشطة الروتينية إلى وجود مشكلة كامنة ، بما في ذلك سرطان الرئة، إنه إذا كنت تعاني بشكل متكرر من عدم القدرة المفاجئة على التقاط أنفاسك ، حتى بدون أي نشاط شاق، فمن المستحسن التماس العناية الطبية لمزيد من التقييم.

ألم صدر



قالت الدكتورة غديال باتيل: " يمكن أن يكون لألم الصدر أسباب مختلفة ، ولكن لا ينبغي تجاهل استمرار أو تفاقم عدم الراحة في الصدر. يمكن أن يسبب سرطان الرئة ألمًا في الصدر محسوسًا بعمق داخل الصدر وغالبًا ما يتفاقم مع السعال أو التنفس العميق أو الضحك. إذا كنت تعاني من ألم في الصدر جديد أو مستمر أو غير مبرر ، فمن الضروري استشارة طبيب مختص لتحديد السبب الأساسي ".

فقدان الوزن غير المبرر



إذا كنت تفقد الوزن عن غير قصد دون تغيير نظامك الغذائي أو تمارينك الروتينية ، فقد يكون ذلك سببًا مهمًا للقلق. يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر علامة مبكرة على حالات طبية مختلفة ، بما في ذلك سرطان الرئة. إذا كنت قد عانيت من فقدان الوزن بشكل ملحوظ وغير مقصود ، فمن المستحسن استشارة مقدم الرعاية الصحية لإجراء تقييم شامل.

التعب المستمر



وقالت الدكتورة غديال باتيل إن الشعور بالإرهاق المتكرر والشديد أو الإرهاق الذي لا يتحسن ، حتى بعد الراحة الكافية ، قد يشير إلى وجود مشكلة صحية أساسية ، بما في ذلك سرطان الرئة. لا علاقة له بالإجهاد البدني ، لا ينبغي التغاضي عن هذا الإرهاق المستمر ويجب أن يدفع إلى مزيد من التحقيق.

التهابات الجهاز التنفسي المتكررة



يمكن أن تشير التهابات الجهاز التنفسي المتكررة ، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي ، في بعض الأحيان إلى الإصابة بسرطان الرئة، إذا وجدت نفسك تعاني من التهابات تنفسية متكررة دون سبب واضح ، فمن المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك لإجراء التقييم والتقييم المناسبين.

في بعض الأحيان ، قد تظهر على المرضى أعراض بسبب انتشارها إلى أعضاء أخرى مثل آلام العظام بسبب انتشار العظام أو الصداع والقيء بسبب انتشار في الدماغ أو اليرقان وآلام البطن بسبب انتشارها إلى الكبد.

إدراك العلامات والأعراض المحتملة لسرطان الرئة أمر بالغ الأهمية في تسهيل الكشف المبكر والعلاج الفوري، في حين أن هذه مؤشرات عامة ، فمن الضروري أن نتذكر أنها لا تقدم تشخيصًا نهائيًا .