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كيف تحمى نفسك من حروق الشمس؟.. الصحة تجيب

الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:57 ص
كيف تحمى نفسك من حروق الشمس؟.. الصحة تجيب الحماية من حروق الشمس - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية الحماية من حروق الشمس، حيث نصحت وزارة الصحة بضرورة ارتداء قبعة واسعة ذات أطراف مع وضع منديل حال عدم توفر القبعة مشيرة إلي أهمية ارتداء نظارة شمسية .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يفضل وضع واقى الشمس منعا للإصابة بحروق الشمس كلما أمكن ذلك .
 
يمكن أن تتضمن العلامات والأعراض الخاصة بحروق الشمس ما يلي:
 
تغيرات في لون الجلد، مثل تحوله إلى اللون الوردي أو الأحمر
 
الشعور بدفء الجلد أو سخونته عند لمسه
 
الشعور بالألم أو الإيلام عند اللمس
 
التورم
 
ظهور بثور صغيرة مليئة بالسوائل، والتي قد تنفتح
 
صداع وحُمَّى وغثيان وإرهاق، إذا كانت حروق الشمس شديدة
 
ألم في العينين أو الشعور بوجود ذرات رمل داخلهما
 
 
الحماية من حروق الشمس
الحماية من حروق الشمس

 


الصحة

حروق الشمس

النظارات الشمسية

الطقس

الجو الحار



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