كوريا الجنوبية وأفريقيا تبحثان تعزيز العلاقات التجارية والصناعية

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بحث وزير التجارة الكورى الجنوبى آن دوك-كيون، مع الأمين العام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وامكيلى مين، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية الشاملة بين الجانبين من خلال الإطار المتعدد الأطراف، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الصناعة الكورية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، إن وزير التجارة الكورى الجنوبى التقى برئيس أمانة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، حيث ناقش معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى وخلق المزيد من فرص الأعمال المشتركة.



ودخلت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ فى يناير 2021، باعتبارها أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، بهدف إنشاء سوق قارى واحد يضم حوالى 1.3 مليار شخص، بناتج محلى إجمالى يبلغ 3.4 ترليون دولار أمريكي، وفقا لموقع الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على الإنترنت.



وأكد آن، مساعى كوريا الجنوبية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا من خلال مختلف المنصات، بما فى ذلك الترويج للتجارة والاستثمار (TIPF)، واتفاقية أخرى للشراكة الاقتصادية.



وقالت وزارة التجارة الكورية، فى بيان: "ستستكشف الحكومة سبل تعزيز التجارة مع إفريقيا من خلال تعظيم الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والعمل على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التى تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة".



وأظهرت بيانات حكومية أن حجم التجارة بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية وصل إلى حوالى 20 مليار دولار أمريكى اعتبارا من عام 2018، وهو ما يمثل 2% فقط من إجمالى التجارة السنوى لسيول.