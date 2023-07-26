قطار 100 يوم صحة فى الأقصر يصل لمحطته الـ30 بفحص أهالى الزينية والكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر عن استمرار العمل على قدم وساق فى فعاليات حملة 100 يوم صحة ، حيث وصلت الحملات ليومها الثلاثين بفحص ودعم الأهالى داخل وحدة الزينية قبلى (إدارة الزينية)، وتم الكشف عن الضغط والسكر والاعتلال الكلوى وفحص الثدى، والتى يتم تنظيمها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويضيف وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يتم عبر حملة 100 يوم صحة تقديم فحوصات طبية مجانية ودورات وندوات توعوية للسيدات والرجال، ضمن حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور طاهر أيوب أن الدكتورة ياسمين السيد صادق مسئولة الحملة قدمت ندوات لدعم السيدات أيضاً داخل منطقة الكرنك الجديد بإدارة بندر الأقصر، وكذلك الوحدة الصحية بالمطاعية بإدارة البياضية، ووحدة الرياينة الصحية، ووحدة الرزيقات الصحية بمدينة أرمنت، بجانب وحدة المدامود الصحية بمدينة الزينية، حيث تحدثت خلالها عن أهمية وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل، وتحدثت آيات محمد مسئولة الإعلام بالإدارة، عن فحص الثدى وقدمت كل الشكر والتقدير لنادى الشباب والرياضة بأصفون وجمعية الخير والبركة بالقرايا، وإشراف من وحده السكان بالأقصر، حيث يتم خلال الحملة تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.