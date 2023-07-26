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غرق طالب فى مياه نهر النيل جنوب بنى سويف

الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:39 م
غرق طالب فى مياه نهر النيل جنوب بنى سويف صورة أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأربعاء، جثة طالب غارقا في مياه النيل بجوار معدية النوابعة بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق طالب في مياه النيل بجوار معدية النوابعة بمركز ببا.
 
وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من إنتشال الجثة ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.
 
واستقبلت مشرحة مستشفى الفشن المركزى جثة " عبد الله. ا .ط" يبلغ من العمر 14 عام، ويقيم بقرية الحيبة بمركز الفشن، تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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