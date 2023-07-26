طلاب هندسة الزقازيق يبتكرون سيارة هيدروليكية تتحمل الأوزان الثقيلة.. صور

الشرقية- فتحية الديب

تزخر كلية الهندسة جامعة الزقازيق بتاريخ نثر حباته بالفخر من العلم والاجتهاد، ومكانة رفيعة المستوى بين الجامعات المصرية فى مشاريع التخرج لطلابها، وفى جميع أقسامها تجد المسابقات الدولية تختم شعارها بالمراكز الأولى لطلاب الكلية، وقدم مجموعة من الطلاب تصميم "سيارة هيدروليكية" تتحمل الأوزان الثقيلة، كفكرة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق ليتم تنفيذها كمشروع لتخرجهم.

وقال أحمد محمد عبد الستار، أحد الطلاب المنفذين للمشروع، إن فكرة المشروع اشترك فيها كل من زملائه "محمود حمدى عبد العزيز" و"عبد الله عادل محمد" و"محمود السيد خيري" و" السيد عصام السيد" و" أكرم إبراهيم الدسوقى" و"محمد ربيع عبد المنعم"، لافتا أن المشروع عبارة عن محاكاة لدائرة الهيدروليك فى المعدات الثقيلة، والدائرة تضعف العزم أكثر من العربية العادية كما أنها تتحمل أوزانا عالية بدائرة بسيطة، وأن الأمر فى السيارة العادية يتطلب جير بوكس كبير جدا ومعقد وموتور أكبر، متابعا أن السيارة استغرقت شهرين ونصف للتصنيع بتكلفة 50 ألف جنيه، ساهمت الكلية بجزء من المبلغ وتحمل الطلاب الجزء الآخر، ويأمل أن يتم تنفيذ وتصميم السيارة قريبا من قبل الشركات المهتمة بهذا المجال.

فيما قال الدكتور محمد عميرة عضو هيئة التدريس بقسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، والمشرف على المشروع للطلاب، إن مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة، قاموا تحت إشرافه، بتصميم وتصنيع سيارة تسير بالموتور الهيدروليكى، وتعتمد فكرة السيارة على تعظيم العزم المتولد من "محرك ديزل صغير 13 حصانا - وعزم 25 نيوتن متر" إلى دائرة هيدروليكية ثم إلى موتورهيد روليكى بعزم كبير 200 نیوتن متر بحيث تستطيع تحمل 700 كجم على الأقل.

وأضاف عميرة أنه يمكن استخدام هذه السيارة فى التطبيقات العسكرية فى المركبات التى تحتاج إلى أوزان ثقيلة وتسير فى الكثبان الرملية أو الزراعية لجرف الأراضى، موضحا أنه تم دعم المشروع من قبل رئيس الجامعة وعميد الكلية، الذى رحب بفكرة الطلاب وقام بتشجيعهم على الابتكار والتصميم.

وقال الدكتور أحمد فاروق عبد الجواد، عميد كلية الهندسة وأستاذ هندسة القوى الميكانيكية فى جامعة الزقازيق، إن إدارة الكلية تحرص على توفير مناخ مناسب للطلاب لتنفيذ مشاريعهم فضلا عن الدعم المادى الذى يساعدهم على تنفيذ أفكارهم والابتكار، منوها أن كلية الهندسة جامعة الزقازيق، تم إنشائها عام 1978ميلادية، وهى من الكليات القديمة العريقة، والكلية بها العديد من التخصصات 13 قسما علميا، وأهم المحاور الرئيسية هى ميكانيكا وتضم 3 أقسام: قوى ميكانيكية –تصميم وإنتاج – هندسة صناعية، والمحور الثانى هو الكهرباء يضم 3 اقسام "قسم قوة كهربائية -قسم اتصالات والكترونيات -قسم حاسبات ونظم " والمحور الثالث الكلية لديها برنامج مدنى يشمل 5 أقسام علمية وهى " هندسة انشائية وتشييد المرافق والمواد والبيئة والرى" ويخرج مهندس مدنى، كل قسم بالتعبير الحديث يسمى برنامج، يعطى الطالب، شهادة بكالوريوس فى التخصص، و تسلمت الكلية شهادة اعتماد برنامج الهندسة المدنية، كأول اعتماد برامجى بكلية الهندسة بالنظام الجديد على مستوى جامعة الزقازيق لمدة 5 سنوات.