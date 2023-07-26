اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك فى الوراق

الأربعاء، 26 يوليو 2023 12:34 م
ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك فى الوراق توك توك- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية داخل إحدى الشقق السكنية.
 
أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه قام بإستدراج المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" بدائرة القسم، بزعم نقل بعض المنقولات من الشقة محل الواقعة، وعقب وصولهما قام وأحد المتهمين بالتعدى عليه بالضرب واستوليا على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول وقاما بإعطائها للمتهم الثالث، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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