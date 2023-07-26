صعود مؤشر إيجى إكس 70 بالبورصة بمنتصف التعاملات مدفوعًا بارتفاع سهم "اودن"

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم اودن للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، والمطورون العرب القابضة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وسط تداولات تجاوزت 300 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 17476 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 3165 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 21113 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 7316 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% ليصل إلى مستوى 3484 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 5143 نقطة، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 5414 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: مصر للفنادق، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبلتون المالية القابضة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وأم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 250 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبوات الطبية، ومصر للفنادق عدد 100 ألف سهم، 1.05 مليون سهم، 1.9 مليون سهم، 210 سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 13.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والبنك التجاري الدولي (مصر)، عدد 46210 سهم، 6 ملايين سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 2 مليون سهم، 445 سهم، 249 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 10 آلاف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

وفي نفس الصدد أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن إتمام كل الإجراءات القانونية، وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لقيد أسهم زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل نقدًا، بما يسمح ببدء تداول أسهم الزيادة في أقصر فترة زمنية ليبدأ تداول أسهم الزيادة غدًا الخميس.

في سياق آخر قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على المساهمة في تأسيس شركة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه في إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع كل من شركتي سكاتك النرويجية، والقابضة للبتروكيماويات (إيكم)، وجاري تحديد نسبة ومبلغ المساهمة في رأس مال الشركة الجديدة.

في سياق منفصل أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن دراسة فرصة الحصول على رخصة بنك رقمي على خلفية القوانين الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، وستتمكن بموجبها الشركة من تقديم خدمات البنوك الرقمية لعملائها.