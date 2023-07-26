اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يوليو 2023 02:50 م
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شاهد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع.. فيديو

الأربعاء، 26 يوليو 2023 02:00 م
شاهد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع.. فيديو القطار الكهربائى السريع
كتب سيد الخلفاوى

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كشفت وزارة النقل نسب تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع الجارى تنفيذه من العين السخنة العلمين مطروح، ونشرت فيديو يوضح أعمال التنفيذ بالمحطات قبل تركيب القضبان.
 
وتسهم شبكة القطار الكهربائي السريع، فى خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم إنشاؤها، وكذلك خدمة جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.
 
جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة ويبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع، 34 قطار إقليمى، 14 جرار بضائع.

مشروع القطار السريع

القطار السريع

القطار الكهربائي

محطة العاصمة



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