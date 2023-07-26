سيدة تنقض على متطرفين يحرقون نسخة من المصحف فى الدنمارك وتنتزعه منهم.. فيديو

وكالات

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى لسيدة تحاول منع حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وتدخل الشرطة لصالح المتطرفين، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقامت السيدة بنزع المصحف من مجموعة متطرفة تطلق على نفسها اسم "الوطنيين الدنماركيين"، ليحصل اشتباك بالأيدي، قبل تدخل الشرطة التى تصدت للسيدة وأرجعت المصحف للجماعة.

A Muslim woman tries to stop the Quran burning in Denmark and gets tackled.



Chicken defending KFC. pic.twitter.com/2Rq6ZYbdIb — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) July 25, 2023

وتتالت عمليات إحراق القرآن فى الدنمارك أمام السفارة العراقية، ما يهدد بمزيد من التدهور فى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أقدم شخصان أول أمس الاثنين، على حرق المصحف، فيما قامت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام بإحراقه يوم الجمعة الماضى.

فيما قام السويدى من أصول عراقية سلوان موميكا، يوم الخميس، بتدنيس نسخة من القرآن والعلم العراقى أمام مقر سفارة بغداد فى ستوكهولم، فى واقعة هى الثانية للشخص ذاته، بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو الماضى وبالتحديد يوم عيد الأضحى، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.