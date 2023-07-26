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سيدة تنقض على متطرفين يحرقون نسخة من المصحف فى الدنمارك وتنتزعه منهم.. فيديو

الأربعاء، 26 يوليو 2023 04:15 م
سيدة تنقض على متطرفين يحرقون نسخة من المصحف فى الدنمارك وتنتزعه منهم.. فيديو سيدة تنقض على شخص يحرق القرأن
وكالات

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انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى لسيدة تحاول منع حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وتدخل الشرطة لصالح المتطرفين، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقامت السيدة بنزع المصحف من مجموعة متطرفة تطلق على نفسها اسم "الوطنيين الدنماركيين"، ليحصل اشتباك بالأيدي، قبل تدخل الشرطة التى تصدت للسيدة وأرجعت المصحف للجماعة.

وتتالت عمليات إحراق القرآن فى الدنمارك أمام السفارة العراقية، ما يهدد بمزيد من التدهور فى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أقدم شخصان أول أمس الاثنين، على حرق المصحف، فيما قامت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام بإحراقه يوم الجمعة الماضى.

فيما قام السويدى من أصول عراقية سلوان موميكا، يوم الخميس، بتدنيس نسخة من القرآن والعلم العراقى أمام مقر سفارة بغداد فى ستوكهولم، فى واقعة هى الثانية للشخص ذاته، بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو الماضى وبالتحديد يوم عيد الأضحى، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.


القرأن الكريم

الدنمارك

حرق المصحف

المصحف الشريف

اليوم السابع بلس



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