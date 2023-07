سيدة تنقض على متطرفين يحرقون نسخة من المصحف فى الدنمارك وتنتزعه منهم.. فيديو

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى لسيدة تحاول منع حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وتدخل الشرطة لصالح المتطرفين، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقامت السيدة بنزع المصحف من مجموعة متطرفة تطلق على نفسها اسم "الوطنيين الدنماركيين"، ليحصل اشتباك بالأيدي، قبل تدخل الشرطة التى تصدت للسيدة وأرجعت المصحف للجماعة.

A Muslim woman tries to stop the Quran burning in Denmark and gets tackled.



