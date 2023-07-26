زلة لسان فى خطاب الصحة العقلية تحرج بايدن: فقدنا أكثر من 100 أمريكى فى كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

موقف محرج جديد وقع فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن أمس خلال كلمة له، حيث قدم عن طريق الخطأ تقدير منخفض لعدد وفيات كورونا قائلا أن اكثر من "100 أمريكي" ماتوا بسبب الفيروس منذ ظهوره الأول قبل 3 سنوات.

قالت نيويورك بوست إن بايدن البالغ من العمر 80 عام وقع فى الزلة التى صححها البيت الأبيض فى بيان رسمى إلى "اكثر من مليون: خلال إعلانه عن خطة جديدة لتوسيع الرعاية الصحية العقلية وتوفيرها لمزيد من الأمريكيين.

قال بايدن: "لازلنا نشعر باثار الخسارة العميقة لمن توفوا من الوباء.. كما ذكرت.. تسبب الفيروس فى وفاة اكثر من 100 أمريكي"، وتابع كلمته من البيت الأبيض: "هناك اكثر من 100 كرسى فارغ على طاولات الاسر الأمريكية.. كل واحد منهم ترك وراءه الكثير من العائلة والأصدقاء يشعرون بالحزن والاسى".

اشارت الصحيفة إلى أن تقديرات بايدن تعتبر صحيحة من الناحية النظرية، فان إجمالى ضحايا كورونا فى أمريكا منذ 2020 وصل لمليون و135 ألف شخص وفقا لارقام مركز مكافحة الأوبئة، وتقدر منظمة الصحة العالمية ضحايا الوباء بـ 7 مليون حول العالم.

فى وقت سابق خلال خطابه، قال بايدن أن اكثر من مليون شخص توفى بسبب الوباء وترك وراءه ما يقرب من 8 مليون اخر من المقربين منهم يعيشون فى حزن، وقام فريق الرئيس بتعديل الخطأ الفادح فى نسخة من خطابه حتى تم شطب تقديره واستبداله بالإجمالى الصحيح "مليون".

يأتى الخطأ الأخير بعد 11 يومًا فقط من وصف بايدن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بـ "فلاديمير" خلال خطاب ألقاه فى قمة الناتو السنوية فى ليتوانيا، وصحح بايدن نفسه على الفور.

خلال تلك الرحلة نفسها، أربك الرئيس آيسلندا وأيرلندا بعد أن وصف رئيس وزراء الدولة الاسكندنافية بـ "ابنة أيرلندا".