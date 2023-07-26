زراعة الوادى الجديد: إجمالى عدد نخيل المحافظة وصل إلى 3.8 مليون نخلة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد آخر حصر لأعداد النخيل بالمحافظة حتى مايو 2023، والتى بلغت 3.8 مليون نخلة، نظرا للتوسع فى أعمال زراعة النخيل بعد نجاح مبادرة زراعة النخيل الرئاسية فى تحقيق طفرة فى أعداد النخيل ومن المستهدف فى ديسمبر المقبل الوصول إلى 4 ملايين نخلة.

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن مبادرة زراعة نخيل البلح والتى أطلقها رئيس الجمهورية فى 12 يناير 2019 تستهدف الوصول إلى 5 ملايين نخلة.

وأضاف المرسى أن إنتاج الوادى من التمور بلغ نحو 175 ألف طن من التمور أغلبها من التمر السيوى أو الصعيدي بإجمالى 125 ألف طن، مؤكداً أن خطة تسويق المنتج نجحت في الموسم الماضي في التعاقد مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية لتصدير المُنتَج وتوفير الكميات المطلوبة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وكانت المحافظة أعلنت الموسم الماضي عن تعاقد مجمع التمور بمدينة الخارجة مع روسيا وكندا والمغرب؛ لتصدير المُنتَج وتوفير الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلى بها، كما جرى البدء فى تنفيذ وحدة تصنيع للتمور بمركز باريس وتشغيل الوحدات التخزينية البالغ عددها 15 وحدة فى حفظ المحصول بالمركز وتوفير فرص عمل لأبنائه.