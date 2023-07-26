وقال جورينوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 12 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادى التصادم، المؤرخة فى 9 ديسمبر 2019 ، من جانب "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، تتعلق برحلات جوية لطائرات بدون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسى.

وأشار إلى أن أربعة أزواج من مقاتلات "إف-16" وزوجا من مقاتلات "رافال" و"تيفون" التابعة لقوات "التحالف" خرقت الأجواء 12 مرة فى منطقة التنف حيث تمر الخطوط الجوية الدولية.