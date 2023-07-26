اليوم السابع
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ربع دستة أشرار يعترفون بتكوين عصابة لسرقة السيارات فى القاهرة.. تفاصيل

الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:11 م
ربع دستة أشرار يعترفون بتكوين عصابة لسرقة السيارات فى القاهرة.. تفاصيل جريمة سرقة السيارات- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف 3 عاطلين بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات المركونة بالشوارع العامة، وذكروا أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عقب القبض عليهم، أنهم ارتكبوا 3 وقائع سرقة لسيارات، وأرشدوا عن المسروقات. 
 
أضاف المتهمون أنهم يستخدمون أسلوب توصيل الأسلاك في الاستيلاء على السيارة المستهدف سرقتها، وأنهم استولوا على سيارة مركونة أمام عقار بمدينة 15 مايو بالقاهرة.
 
واعترف المتهمون أنهم يستخدمون دراجة نارية في التنقل بين الشوارع لاختيار السيارة المستهدفة، كما اعترفوا بحيازة سلاح ناري خرطوش، لاستخدامه في الدفاع خلال ارتكاب جرائمهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 
نجحت الداخلية في ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة سيارة ملك (أحد الأشخاص) حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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سرقة سيارة

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