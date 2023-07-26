رئيس جامعة طنطا: اعتماد 6 برامج أكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن حصول 6 برامج أكاديمية بكليتى الآداب والعلوم على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى برنامج الجغرافيا العامة ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج المكتبات والوثائق والمعلومات، وبرنامج علم النفس، وبرنامج الكيمياء الخاص وبرنامج الكيمياء الحيوي الخاص.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على حرص الجامعة الدائم على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدارتهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، مؤكداً أن الجامعة تعمل وفقاً لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع برامجها للاعتماد الدولي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، موجهاً الشكر للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي للجامعة، ومركز ضمان الجودة بالجامعة لجهودهم المتواصلة لتأهيل برامج كليات الجامعة للحصول على الاعتماد.

من جانبه هنأ الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، جميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية ومدير وحدة ضمان الجودة وفريق العمل ورؤساء الأقسام العلمية ومنسقي البرامج التي تم اعتمادها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين عام الكلية وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالكلية والطلاب.

كما أشار الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم إلى أن حصول برنامجين من برامج الكلية على الاعتماد يأتي في ضوء تطبيق كلية العلوم للخطة الاستراتيجية لجامعة طنطا، وأعمال التطوير ورفع كفاءة القدرات المادية والبشرية التي تشهدها الكلية، موجها الشكر لوحدة ضمان الجودة بالكلية لتوفير الاحتياجات اللازمة للبرامج للتأهيل للاعتماد.