اليوم السابع
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رئيس جامعة المنوفية يستقبل طلاب الجامعات العربية الوافدين من العراق

الأربعاء، 26 يوليو 2023 04:50 م
رئيس جامعة المنوفية يستقبل طلاب الجامعات العربية الوافدين من العراق جانب من اللقاء
المنوفية - محمود شاكر

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استقبل اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الطلاب الوافدين من جامعة وارث الأنبياء العراقية، وذلك ضمن فعاليات الملتقي العربي الثامن والعشرين لتبادل تدريب طلاب الجامعات صيف 2023 والمنعقد في المملكة العربية المغربية باستضافة معهد "كيات" للإعلامييات والتسييرات وجامعة الحسن الثانى.

واستقبلت الجامعة هذا العام ما يقرب من 19 طالب وطالبة من دول العراق والأردن واليمن وفلسطين، وذلك توطيداً لأواصر التعاون والتآخي بين الجامعات العربية.

ورحب القاصد بالطلاب الوافدين، مؤكداً أن جامعة المنوفية تسعد دائماً بأبنائها من الجامعات العربية وتفتح أبوابها لتبادل المعرفة والخبرات العملية والعلمية والثقافات بين شعوب الوطن العربي مشيراً ان تبادل طلاب الجامعات العربية يتيح الفرصة للتدريب في جميع التخصصات سواء الهندسة ،الصيدلة ،التمريض ،التجارة ،الاقتصاد المنزلي وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وغيرها من من البرامج المتاحة في مختلف كليات الجامعة.

ويذكر أن عدد الجامعات المشاركة في الملتقى العربي الثامن والعشرين قد بلغ 60 جامعة  من 10دول عربية هي مصر ،الاردن ، فلسطين ، العراق ، اليمن ، السودان ، المغرب ، سوريا ، الامارات ، عمان،  حضر منها فعليا 27جامعة وجها لوجه و33جامعة عن طريق الأتصال المرأي. 

يأتي هذا الملتقى بهدف تبادل فرص التدريب لجميع التخصصات  بين الجامعات العربية، هذا وحضر الاستقبال منا هاشم مدير عام شئون التعليم والطلاب جامعة المنوفية.


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