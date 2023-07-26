رئيس الوزراء يتجول بمنطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.. صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال جولته لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، منطقة الأبراج التى تنفذها شركة صينية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مستجدات مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد على الأهمية البالغة لمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد، لما يمثله من إسهامات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة، وتلبية احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج وتقليل فاتورة استيراده، وتوفير الآلاف من فرص العمل.



















































































