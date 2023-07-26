اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتجول بمنطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.. صور

الأربعاء، 26 يوليو 2023 06:09 م
رئيس الوزراء يتجول بمنطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.. صور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال جولته لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، منطقة الأبراج التى تنفذها شركة صينية.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مستجدات مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد.
 
وأكد على الأهمية البالغة لمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد، لما يمثله من إسهامات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة، وتلبية احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج وتقليل فاتورة استيراده، وتوفير الآلاف من فرص العمل.
 
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (1)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (2)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (3)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (4)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (5)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (6)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (7)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (8)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (9)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (10)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (11)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (12)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (13)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (14)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (15)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (16)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (17)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (18)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (19)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (20)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (21)
 

 


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