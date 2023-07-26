رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بـ"أبوطرطور"

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مستجدات مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور المهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء/ محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والمهندس/ محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، والسيد/ مدحت يسري، العضو المنتدب للشركة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية البالغة لمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد، لما يمثله من إسهامات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة، وتلبية احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج وتقليل فاتورة استيراده، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

فيما أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروع أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك يعد من المشروعات القومية التي توليها الوزارة اهتماما كبيرًا، لما له من مردود إيجابي في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات، ويعد استكمالا لمجهودات الدولة خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمارات في المحافظات النامية مثل محافظة الوادى الجديد.

وأكد رئيس شركة فوسفات مصر أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك التجاري بأبوطرطور بالوادي الجديد هو أكبر مجمع صناعي في مصر لإنتاج حامض الفوسفوريك؛ حيث يعتمد الإنتاج على استخدام خام فوسفات أبو طرطور، وتعظيم قيمته المضافة بدلاً من تصديره كمادة خام، كما يسهم المشروع في التنمية الشاملة لمحافظة الوادي الجديد،حيث سيوفر المشروع أكثر من ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عرضا عن موقع المشروع بهضبة أبو طرطور، وكذا الوحدات الإنتاجية للمشروع، وبعض المؤشرات الاقتصادية، كما تم التطرق إلى الموقف التمويلي للمشروع، والجدول الزمني المقترح لتنفيذه، فضلا عن استعراض موقف التواصل مع مستثمرين استراتيجيين للمساهمة في هذا المشروع الحيويّ، وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد ضرورة الاسراع بهذه الخطوات لتوفير التمويل المطلوب للمشروع.

وأشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم، خلال الاجتماع، استعراض الجدول الزمني المقترح للمشروع وإقامة المصنع المخصص لإنتاج حامض الفوسفوريك، من خلال شركة المشروع وهي "أبوطرطور لحامض الفوسفوريك (شركة منطقة حرة خاصة).

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المكثفة والمفاوضات مع عدد من المستثمرين للوصول إلى اتفاقية مثمرة للدخول فى المشروع كمستثمر استراتيجي.

من جانبه، استعرض محافظ الوادي الجديد نبذة عن المدينة السكنية لشركة فوسفات مصر، التي تقدر مساحتها بنحو 292 فدانا، الواقعة غرب مدينة الخارجة بمسافة حوالي 50 كم عند جبل أبو طرطور، ويربطها بالمدينة طريق الخارجة – الداخلة، مشيرا إلى أن المدينة تتكون من ثلاثة أحياء بإجمالي 1396 وحدة سكنية، كما تطرق للحديث عن الخدمات المتوافرة بالمدينة، وتشمل محطة تنقية مياه شرب، وخزانات للمياه، ومحطة معالجة صرف صحي ثنائية، إلى جانب شبكة صرف للوحدات السكنية، وشبكات الكهرباء.

كما تحدث المحافظ عن شبكات الطرق الداخلية للمدينة السكنية بإجمالي أطوال 39 كم، متطرقا في هذا الصدد إلى سُبل تعظيم الاستفادة من هذه المدينة، عن طريق إنشاء تجمعات زراعية وصناعية وتوفير فرص عمل للشباب.