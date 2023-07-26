رئيس "الدوما": واشنطن و"الناتو" ارتكبا خطأ فادحا بحربهما على روسيا

وأضاف: "كانت الحرب ضد روسيا خطأ فادحا من قبل واشنطن وبروكسل، كما فشل الرهان الغربي على مدى فعالية أسلحة الناتو، فدبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" وغيرها من الأسلحة الغربية تحترق في ساحة المعركة".

ولفت إلى تصريح أمين عام حلف الحلف ينس ستولتنبرج، اليوم الذي قال إن "الناتو" شرع في تدريب قوات كييف منذ عام 2014.

وأضاف: "طوال هذا الوقت كان الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة وحلف الناتو يضخ نظام كييف الإجرامي بالأسلحة، ويعد المرتزقة والمسلحين ويقدم لهم التدريب اللازم، وروج لما يعرف بـ "الروسوفوبيا" بكامل قدراته."

وأشار إلى أن كل هذه المحاولات كانت تهدف لوقف تطور روسيا، إلا أن جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقراره إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا حالت دون تحقيق ذلك.