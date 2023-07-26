جدل أمريكى بسبب الكائنات الفضائية.. وسيناتور: "قوادى البنتاجون" يخفون الأدلة

كتبت: نهال أبو السعود

تعقد لجنة الرقابة فى مجلس النواب بالكونجرس الأمريكى جلسة استماع "غير عادية" اليوم الأربعاء حول ما يسمى بـ "الظواهر الجوية غير المحددة" المعروفة باسم الأجسام الطائرة المجهولة، ومن المتوقع أن يدلى العديد من الشهود، بمن فيهم ضابط سابق فى قيادة البحرية، بشهاداتهم حول ما رأوه فى السماء.

وفقا لشبكة سى بى اس، ارتفع عدد ما يسمى بـ "المواجهات القريبة" بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، حيث تم رصد 366 تقرير عن ظواهر جوية مجهولة منذ مارس 2021.

وصف قائد البحرية المتقاعد ديفيد فرافور فى وقت سابق حادثة أخرى بالقرب من سان دييجو، فخلال تمرين تدريبى عام 2004، تم تحويل فرافور وطيار آخر لفحص جسم عير معروف قال كلاهما إنهما عثرا على منطقة من المياه البيضاء العكرة بحجم طائرة بوينج 737، ثم رأيا شيئ غريب فوق الماء.

قال فرافور: "لقد رأينا هذا الجسم الأبيض الصغير الذى يشبه علبة الحلوى الصغيرة Tic-Tac، وهو يتحرك نوعًا ما فوق منطقة المياه البيضاء"، وتابع أنه نزل لإلقاء نظرة فاحصة على الشيء، وقال: "إنه يتأرجح! ويستدير فجأة" وأشار إلى أنه حاول امساكه لكنه هرب.

من جانبه اتهم السيناتور الجمهورى من ولاية تينيسى، تيم بورشيت البنتاجون بحجب الأدلة عن مواجهات محتملة خارج الأرض، وقال: "إذن هذا - مقاطع فيديو Tic Tac، التى عرضتها سابقًا، أنكر الجيش وجود ذلك، ثم تم اخفائه وقالوا أنه مزيف"

وتابع: "البنتاجون يأتى لأنهم يشمون رائحة الدولارات، يا رجل، قوادى الحرب فى البنتاجون، كل ما يريدون فعله هو استنزاف المزيد من الدولارات منا لسنا بحاجة إلى المزيد من الدولارات لإجراء الأبحاث التى لا نحتاجها.. كل ما نحتاجه هو الشفافية. هذا هو عملكم جميعًا فى وسائل الإعلام ونحن فى الكونجرس".