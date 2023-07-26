جامعة عين شمس تشهد الإعلان الرسمى لانطلاق الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية

كتب محمود راغب

شهد منذ قليل، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، فعاليات المؤتمر الرسمي لإعلان انطلاق الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية BioNetMaster، بمشاركة السير مجدى يعقوب جراح القلب العالمى.

ويأتى ذلك بحضور كلا من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب، والدكتورة سمر كمال رئيس الشبكة المعلوماتية، وممثلين عن الجامعات المصرية العامة والخاصة و رؤساء الهيئات ذات الصلة وذلك للتعريف بماهية الشبكة وأهدافها.

يأتى ذلك في إطار توقيع العقود الخاصة بمشروع الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية BioNetMasr بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة عين شمس بصفتها الجهة الممثلة للشبكة.

وتهدف الشبكة إلى سد الفجوات التقنية والتعليمية فى علوم وتكنولوجيا المعلوماتية الحيوية وعلوم الجينوم وما يواجهها من تحديات ، كما تهدف أيضا إلى تعزيز الروابط بين العلماء سواء فى الأوساط الأكاديمية أو الصناعية فى مصر، وايضا تهدف إلى تنسيق جهود الوصول إلى مجموعات البيانات الجينومية محليا وإقليميا ودوليا.