جارديان: الأطباء المبتدئون بإنجلترا يضربون 4 أيام فى أغسطس للضغط على سوناك

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" إن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط جديدة لحل الخلاف حول رواتب هيئة الخدمات الصحية الوطنية بعد أن أعلن الأطباء المبتدئين أنهم سينظمون إضرابًا لمدة أربعة أيام الشهر المقبل من المحتمل أن يؤدي إلى إلغاء آلاف العمليات الأخرى.

وتمسك كلا من ريشي سوناك، رئيس الوزراء، وستيف باركلى، وزير الصحة، حتى الآن مرارًا وتكرارًا بعرض الحكومة بدفع 6% "نهائي".

لكن من المرجح أن يؤدي احتمال حدوث موجة أخرى من الإضراب الصناعي المعوق من قبل الأطباء المبتدئين إلى تجدد الدعوات للوزراء للتفاوض وإنهاء النزاع، لاسيما وأنهم جعلوا خفض أوقات الانتظار فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية تعهدًا رئيسيًا قبل الانتخابات العامة القادمة.

ويريد قادة الخدمات الصحية إنهاء الخلاف حول الأجور بعد أن أظهرت الأرقام أن الإضرابات الصناعية في إنجلترا على مدى الأشهر الثمانية الماضية أدت بالفعل إلى تأجيل 819 ألف موعدًا وعمليات وإجراءات. من المرجح أن يصل الرقم إلى مليون ما لم يتم حل النزاع.

وقال رئيس اتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، ماثيو تيلور ، لصحيفة "الجارديان" الأسبوع الماضي أن تكلفة إضراب الهيئة كانت "مروعة" ويمكن أن ينتهي بها الأمر بفقدان مليارات الجنيهات الإسترلينية.

وينظم مصورو الأشعة إضرابًا لمدة 48 ساعة في 37 مؤسسة تابعة لصندوق الهيئة في إنجلترا هذا الأسبوع ، والذي سينتهي في الساعة 8 صباحًا يوم الخميس.

وأعلنت الأربعاء ، لجنة الأطباء المبتدئين التابعة للجمعية الطبية البريطانية (BMA) عن إضراب لمدة أربعة أيام في إنجلترا بين الساعة 7 صباحًا يوم الجمعة 11 أغسطس و 7 صباحًا يوم الثلاثاء 15 أغسطس.

ومن المقرر أيضًا أن ينظم الاستشاريون إضرابًا جديدًا الشهر المقبل ، قبل وقت قصير من عطلة البنوك في أغسطس ، في 24 و 25 أغسطس. هذا يعني أنه سيكون هناك ستة أيام معطلة بشدة في هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا في أغسطس.