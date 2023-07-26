واشنطن (أ ش أ)

أعلن موقع وزارة الخارجية الأمريكية فى وقت مبكر اليوم الأربعاء، تعطله بسبب صعوبات فنية - على حد وصفه.

وجاء على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية "نعتذر، هذا الموقع يواجه حاليا صعوبات فنية، يرجى المحاولة مرة أخرى بعد بضع لحظات".

وكانت مواقع حكومية أمريكية قد تعرضت لهجوم سيبراني في 15 يونيو الماضي .. وقالت مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية جين إيسترلي حينها إنه تم استغلال ثغرة برمجية في هجوم إلكتروني على "عدة" وكالات حكومية فيدرالية.

يذكر أنه فى فبراير الماضى، قال مصدر في مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) إنه يحقق في تعرض شبكة كمبيوترات خاصة بمكتب التحقيقات لهجوم سيبراني.

وأضاف المصدر في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، أن مسؤولي مكتب التحقيقات يعتقدون بأن الهجوم يتعلق بنظام كمبيوتر تابع له في نيويورك يستخدم في تحقيقات خاصة.

وأشار إلى أن المحققين يعملون على الحصول على المزيد من المعلومات حول الحادثة التي تم احتوائها.