وكانت مواقع حكومية أمريكية قد تعرضت لهجوم سيبراني في 15 يونيو الماضي .. وقالت مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية جين إيسترلي حينها إنه تم استغلال ثغرة برمجية في هجوم إلكتروني على "عدة" وكالات حكومية فيدرالية.