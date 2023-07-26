تعرف على العلاقة بين ألم الصدر ومشاكل القولون العصبى

كتبت فاطمة ياسر

القولون العصبى من المشاكل الصحية المزعجة لأنه يتسبب فى تعرض الشخص للألم الشديد والتعب وعدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعى، وفى الكثير من الأحيان يتعرض الأشخاص المصابون به لألم فى الصدر، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب القولون العصبى.

أوضح التقرير، المنشور عبر موقع everydayhealth، أن القولون العصبي له العديد من الأعراض المزعجة، ومنها الإمساك أو الإسهال، وألم شديد في البطن، والانتفاخ، في بعض الأحيان يزداد الأمر للشعور بضيق في التنفس، وألم في الصدر. أسباب الإصابة بالقولون العصبى

أما عن أسباب الإصابة بالقولون العصبى، فأوضح التقرير الأسباب، ومنها..

- الإصابة بالتوتر والقلق والإجهاد.

- الإصابة باضطرابات فى توزان البكتيريا الخاصة بالأمعاء.

- التعرض لانقباضات فى عضلات الأمعاء.

- الإصابة بمشكلة فى الأعصاب الموجودة فى الجهاز الهضمى.

أوضح التقرير أن هناك العديد من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبى ومنهم الإناث، والأشخاص المصابون بالاكتئاب، وأيضا من لديهم تاريخ وراثى للإصابة بالقولون العصبى.

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الذى يشعرون بألم فى الصدر بسبب تعرضهم للإصابة بالقولون يكون السبب فى هذا الأمر احتباس الغازات بالجسم أو فى المعدة.

وأكد التقرير أن الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالقولون العصبي يتأثرون بالإصابة بشكل كبير، حيث إنهم يشعرون بالقلق بشكل دائم ومستمر، ويعانون من الاكتئاب بسبب الألم الذي يشعرون به، وأيضا يفقدون القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولذا الحل هو معرفة السبب وأخذ العلاجات لتهدئة القولون العصبى.