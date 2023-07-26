"تشترى ذهب ولا تبيع خلال الفترة الحالية".. اعرف نصائح التموين

كتب مدحت وهبة

وجه ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب رسالة طمأنة للمواطنين، ممن قاموا بشراء الذهب بأسعار مرتفعة تتراوح من 1800 الى 2900 جنيه للجرام عيار 21 خلال الفترة الماضية بعدم الاستعجال فى الوقت الحالى، حتى لا يتعرضوا لخسائر مادية قائلا:" على مدار التاريخ الذهب ملاذ آمن ويحقق مكاسب لكن بدون الاستعجال على البيع في فترة تراجع الأسعار " بينما الوقت الحالى مناسب للشراء بعدما اقترب السعر المحلى بالعالمى.

كما وجه أيضا نصائح للمواطنين عند شراء الذهب أولها عدم الشراء من المحلات غير المعروفة ، والتوجه بالشراء من المحلات المرخصة، وأن تكون المشغولات مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين ، والحصول على فاتورة تتضمن وزن الذهب ونوع المشغولات والعيار واسم الشركة، وعن ما إذا كانت المشغولات الذهبية تتضمن " فص أو حجر " ترد عند بيع المشغولات الذهبية أم لا، مؤكدا تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من جودة المشغولات الذهبية المطروحة وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف حركة الرقابة على الأسواق.