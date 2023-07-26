تسليم محطة وسيطة لتجميع القمامة بشارع بورسعيد فى القاهرة

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد اليوم الأربعاء لمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة 80 مليون جنيه والتى تأتى فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع عَلِى قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى مستوى نظافة الشوارع فى أسرع وقت ممكن، وذلك من قبل اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأربعة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، بناءً عن التقرير الذى تلقاه من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، أنه تم إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة على مساحة 4381م2 والمحطة مؤمنة بسور خرسانى ومغطاه بالكامل بجمالون معدنى يغطى الموقع بالكامل ويشمل نظام تجميع ومواسير صرف مياه الأمطار، وصممت المحطة بنظام بناكر لاستقبال المخلفات بعدد 6 باكية محاطة بحوائط خرسانية، كما أن أرضية الموقع العام بالكامل من الخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى أن المحطة مجهزة بميزان أرضى بسكول حمولة 50 طن وغرفة تحكم مرتبطة بنظام مركزى للتسجيل وحفظ البيانات.

وأشار التقرير الذى عرض على وزير التنمية المحلية إلى أنه يوجد بالمحطة مبنى الخدمات مكون من مسجد وغرفة إدارة وغرفة موظفين وغرفتى عمال ودورات مياه، كم تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة الحريق بها منظومة إطفاء متكاملة تحتوى على خزانات حريق بإجمالى 60 متر مكعب وعدد 3 مضخة حريق وشبكة إطفاء.

كما يوجد بالمحطة نظام للصرف الصحى للسوائل وكاميرات مراقبة 10 كاميرات عند منافذ الدخول والخروج مزودة بجهاز حفظ بيانات، حيث تخدم المحطة أحياء المنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة (شبرا - الزاوية الحمراء - حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل – الزيتون – الأميرية) بطاقة تصميمية 1500 طن/يوم، ومن المتوقع رفع كفاءة خدمة الجمع والنقل فور تشغيل المحطة بتلك الأحياء.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

ووجه وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة والزيارات الميدانية من الوحدة التنفيذية للمخلفات لكافة المشروعات الجارى تنفيذها للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة وكذا إزالة أى معوقات تواجه عمليات التنفيذ ودخول تلك المشروعات الخدمة، مما يساهم فى إعادة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات، لافتاً إلى سعى الحكومة لوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط لا تقل عن المدن العالمية.