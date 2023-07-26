تحرير 8 محاضر كميات لحوم وأسماك غير صالحة خلال حملة تفتيشية فى الغربية

الغربية محمد طارق

أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بجهود الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطرى لفرض وإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ذات الأصل الحيوانى، حيث قامت المديرية بتحرير عدد 8 محاضر وضبط 60 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام، خلال حملاتها التفتيشية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد رحمى أن المحافظة تكثف وبقوة من الحملات التفتيشية على منافذ بيع السلع والأسواق لمراقبة الأسعار وجودة السلع المعروضة للمواطنين، مشددًا على الجهات المنوط بها بأعمال المراقبة والتفتيش بعدم التهاون مع المخالفين وإحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق بالمحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطرى أن كمية اللحوم المضبوطة تنوعت بين 24 كجم من اللحم البقرى والجاموسى إلى جانب 10 كجم من اللحوم المصنعة، كما تم ضبط 10 كجم من الدواجن غير الصالحة وسحب 16 كجم عينة مشكوك فى صلاحيتها لفحصها، وأضاف أنور أن المديرية ستستمر فى إطلاق وتوجيه الحملات التفتيشية على الأسواق للاطمئنان على جودة السلع ذات الأصل الحيوانى المباعة فى أسواق ومنافذ البيع بالمحافظة.