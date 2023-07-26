وقالت الوزارة- فى تحديثها الاستخباراتى اليومى بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع التدوينات القصيرة(تويتر) اليوم الأربعاء، إن سفينة الدورية "سيرجي كوتوف" انتشرت فى جنوب البحر الأسود، حيث تقوم بدوريات فى ممر الشحن بين مضيق البوسفور وأوديسا.

وأضافت:"هناك احتمال واقعي بأنها ستشكل جزءًا من مجموعة مهام لاعتراض السفن التجارية التي تعتقد روسيا أنها متجهة إلى أوكرانيا".

يذكر أن مبادرة حبوب البحر الأسود قامت ساهمت فى خفض مشاركة البحر الأسود في العملية العسكرية الروسية فى اوكرانيا، ولكن توجد الآن احتمالات قد تزيد حدة ونطاق العنف في المنطقة.