اليوم السابع
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انتهاء صرف تعويضات المرحلة الثانية من مساكن ألماظة بمصر الجديدة

الأربعاء، 26 يوليو 2023 03:02 م
انتهاء صرف تعويضات المرحلة الثانية من مساكن ألماظة بمصر الجديدة جانب من أعمال الإزالة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، الإنتهاء من صرف التعويضات لسكان منطقة مساكن ألماظة بشارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة، تمهيدا لبدء المرحلة الثانية من الإزالة ضمن خطة إعادة تخطيط وتنظيم المنطقة لتطويرها بإعتبارها مدخل رئيسي لشرق القاهرة.
 
وتعد توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة هو محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتداد لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر .
 
وأكد نائب محافظ القاهرة أن هذا المحور سيسهم فى خلق شريان مرورى حيوى يؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة مشددًا على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة.

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