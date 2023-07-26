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انتهاء تصحيح كراسات الإجابة لمواد الثانوية العامة 2023

الأربعاء، 26 يوليو 2023 04:30 ص
انتهاء تصحيح كراسات الإجابة لمواد الثانوية العامة 2023 طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تنتهي اليوم كنترولات الثانوية العامة من أعمال التصحيح لمواد امتحانات الثانوية العامة، والبدء فى تجميع الدرجات للطلاب ومراجعة الدرجات، تمهيدا لتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث من المقرر أن تبدأ الكنترولات عملها فى مراجعة ورصد الدرجات وتحديد الأوائل خلال الأسبوع الجارى حتى الخميس المقبل 27 يوليو الحالى، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة مطلع الأسبوع المقبل بحد أقصى الثلاثاء 1 أغسطس المقبل.
 
وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة أن نتيجة الثانوية العامة 2023، ستكون جاهزة خلال الأسبوع الحالى ومن المقرر أن تعلن مطلع الأسبوع المقبل.
 
وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي اليوم لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.
 
كما كشف وزير التربية والتعليم عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ. 
 
كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا. 
 
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

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موعد نتيجة الثانوية العامة

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