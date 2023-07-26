المدارس تواصل استلام ملفات الطلاب الجدد المتقدمين للصف الأول الثانوى

كتب محمود طه حسين

واصلت المدارس الثانوى استلام ملفات الطلاب الجدد المتقدمين للصف الأول الثانوى العام، بعد الانتهاء من أعمال التنسيق والتقديم الإلكترونى.

حددت المدارس الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الاول الثانوي العام وتتضمنت التالى:

- شهادة ميلاد إضافة إلى 3 صور من الشهادة.

- شهادة الإعدادية أو بيان نجاح وصور من البيان أو من الشهادة.

- ٣ صور من بطاقة والد الطالب أو ولي أمره .

- 3 صور شخصية حديثة للطالب و ملف التقديم.

- استمارة التقديم الإلكترونية.