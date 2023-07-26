المتهمون بقتل سائق توك توك بالوراق يكشفون كواليس الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بقتل سائق توك توك في الوراق، بارتكاب الجريمة، وذكروا أنهم استدرجوا المجني عليه، وأوهموه بنقل بعص المنقولات من شقة أحدهم، وعقب وصولهم للشقة، اعتدوا عليه، مما أدى إلى مصرعه، ثم استولوا على التوك توك.

أضافوا أنهم كانوا يستعدون للتخلص من الجثة، وأرشدوا عن التوك التوك المسروق، وهاتف القتيل، وذكروا أنهم كانوا يستعدون لبيعه وتقسيم قيمته بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه المتهمين وإحالتهم إلى النيابة، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية) داخل إحدى الشقق السكنية كائنة بدائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.