المؤبد لعاطل لحيازته 17 قطعة حشيش داخل علبة سجائر بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية ، المتهم " أ.ع.ا" بالسجن المؤبد غيابيا ، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة .

تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 1219 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول ، أن التحريات السرية دلت علي قيام المتهم " ا.ع.ا" عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة، وتبين من تكليف أحد المصادر السرية لمتابعة نشاط المتهم، بيع مواد مخدرة، وعقب تلقى اتصال هاتفى بتواجد المتهم وبحوزته مواد مخدرة انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وضبطه أثناء قيامة بممارسة نشاطه علي الوجة المتعاد، وعند رؤية المتهم للقوة الأمنية تخلي عن علبة سجائر انقض ما بداخلها من قطع لمخدر الحشيش ، فالتقطتها القوة الأمنية ، وتبين أن بداخلها عدد 17 قطعة حشيش ،وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها علي المتهم.