اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا.. قيادة صارمة فى مواجهة الخارجين عن القانون

كتب: محمود عبد الراضى

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات شملت تصعيد اللواء محمد ضبش مديرا لأمن المنيا، وذلك بعد سلسلة نجاحات كبيرة حققها على مدار السنوات الماضية.

اللواء "ضبش" ساهم في عودة الأمن والهدوء للشارع عندما عمل مديرا لمباحث بني سويف، وفك طلاسم العديد من الجرائم وضبط مرتكبيها وخلق حالة من الهدوء، مما أدى الى تقليص عدد الجرائم.

ويتمتع "ضبش" بالصرامة والحسم والحزم في عمله، والشخصية القوية وحبه للعمل الميداني والتواجد بين الضباط في الشوارع والتواصل المستمر مع المواطنين، والتأكد باستمرار على حسن معاملة المواطن.

وجاء بحركة التنقلات السنوية ترقية اللواء محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء محمد حسن طه على – مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء أحمد جمال على جمال الدين – مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء محمد عبد الحميد الصاوى عمار – مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.

وشملت الحركة تصعيد اللواء شريف رؤوف زكى عبدالرازق– مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء هشام سمير محمد حسام الدين – مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء مهندس أحمد عدلى أحمد محمد – مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء بالحركة تعيين اللواء محمد مصطفى ضبش معوض – مدير أمن المنيا، واللواء محمود عبد التواب محمود على هويدى – مدير أمن البحيرة، واللواء خالد محمد مختار عبد السلام سليمان – مدير أمن الغربية، واللواء دكتور محمد سليمان عبدالواحد عمران – مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، واللواء دكتور محمود محمد سعد قمره – مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وشملت الحركة تعيين اللواء محمد كامل على عنانى – مدير أمن جنوب سيناء، واللواء وائل فؤاد زكى نصار – مدير أمن أسيوط، واللواء جمال مصطفى على معوض – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، واللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن الأقصر ، واللواء مصطفى مبروك مصطفى دره – مدير أمن قنا.

وجاء بالحركة تعيين اللواء إيهاب أحمد إبراهيم عطيه – مدير أمن كفر الشيخ، واللواء حسام الدين أحمد محمد أحمد الدح – مدير أمن السويس، واللواء منار مختار حافظ حسن – مدير عام بقطاع حقوق الإنسان، واللواء هشام مروان توفيق محمد شبانة – مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمد زهير عبدالحميد منصور – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات في صفوف جهاز الشرطة، وذلك إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وتهدف الحركة لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، و مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.