القبض على المتهم بقتل شخص رميا بالرصاص بسبب خلافات فى سوهاج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات، بإستقبالها أحد الأشخاص مصاب برش خرطوش بالجسم وتوفى متأثراً بإصابته.

بالإنتقال والفحص وبسؤال المجنى عليه قبل وفاته قرر أنه أثناء تواجده بأحد الأراضى الزراعية بدائرة المركز فوجئ بقيام أحد الأشخاص "مجهول" بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته إتجاهه، فأحدث إصابته الـمُشار إليها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه شخصان.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش- دراجة نارية) والمستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقرر أحدهما بسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى على شقيقه بالضرب "دون تحرير محضر بالواقعة" مما آثار حفيظته وعقد العزم على التعدى عليه إنتقاماً منه، فقام بالإتفاق مع الثانى على توصيله بالدراجة النارية المضبوطة للأرض الزراعية ملك المجنى عليه وقام بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط بحوزته تجاه المجنى عليه، فأحدثت إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب، وبسؤال المتهم الثانى أيد ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.