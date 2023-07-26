"الفيدرالى الأمريكى" يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية لتسجل أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا

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قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزي) اليوم /الأربعاء/ رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، وذلك بعد تثبيتها خلال الاجتماع الأخير فى يونيو الماضى فى استجابة للبيانات التى أظهرت تباطؤا فى معدل التضخم.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى - فى ختام اجتماعاتها اليوم - رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022.



وكان مسئولون فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى رجحوا، خلال اجتماعهم الشهر الماضي، زيادة الفائدة مرتين هذا العام، إذ جاءت هذه التخمينات محبطة للأسواق بعد أن كانت تتوقع توقف "الفيدرالي" عن سياسته النقدية المتشددة وبخاصة عقب اتخاذ قرار التثبيت فى يونيو الماضي.