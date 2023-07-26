الصين تفعل أعلى مستوى من الإنذار لمواجهة الإعصار دوكسورى

وكالات الأنباء

أصدر المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى الصين صباح اليوم الأربعاء، إنذارا باللون الأحمر لمواجهة الإعصار دوكسورى.

وفى الصين يمثل اللون الأحمر أعلى مستوى من الإنذار للتحذير من الأعاصير، والمؤلف من أربعة مستويات، إذ يُتوقع أن يثير الإعصار دوكسورى، وهو الخامس لهذا العام، عواصف وأمطارا غزيرة في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد.

وحسب وكالة شينخوا الصينية، قال المركز فى بيان له إن الإعصار الذى تم رصده فوق المحيط على بعد حوالي 350 كيلومترا جنوب تايوان في الساعة الثامنة صباح الأربعاء، من المتوقع أن يتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة تتراوح ما بين 10 كيلومترات إلى 15 كيلومترا في الساعة.

وأضاف أن الإعصار سيدخل الجزء الشمالي الشرقي لبحر الصين الجنوبى خلال الفترة ما بين مساء الأربعاء وصباح غد الخميس، ثم سيتوجه إلى المناطق الساحلية بمقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ.

وقال المركز إنه من المرجح أن يهبط الإعصار العاتي في المناطق الساحلية بمدينة جينجيانغ في مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين والمناطق الحدودية لمقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ.

وتابع أن بعض المناطق الساحلية حول قناة باشي وبحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان فضلا عن المناطق الساحلية في تايوان وفوجيان ستشهد هبوب رياح قوية من الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء إلى الساعة الثانية بعد ظهر الخميس. وستصل السرعة القصوى للرياح في بعض المناطق المذكورة إلى ما بين 20.8 إلى 36.9 متر في الثانية.

وذكر المركز أنه خلال هذه الفترة، ستشهد أجزاء من مقاطعة تشجيانغ بشرقي البلاد أمطارا غزيرة يتراوح منسوبها بين 100 ملم و 150 ملم، فيما ستشهد أجزاء من تايوان أمطارا غزيرة يبلغ منسوبها ما بين 250 ملم إلى 400 ملم.

ونصح المركز بتعليق التجمعات في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وكذلك الأعمال الخارجية الخطرة، وأوصى بنقل الناس الذين يعيشون في منازل معرضة للخطر، في الوقت المناسب.

كما دعا المركز إلى اتخاذ الاستعدادات الطارئة لمواجهة الإعصار وكذلك الاحتياطات لمكافحة الكوارث الجيولوجية المحتملة.

ويوجد في الصين نظام إنذار لمواجهة الأعاصير يتألف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر المستوى الأقوى من التحذير، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.