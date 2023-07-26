وشدد جوش هولى أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ـ في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأربعاء، على الحاجة الماسة لوجود حواجز وحماية قوية من التأثيرات المحتملة للذكاء الصناعي في ظل التطور الكبير الذي يشهده خلال الفترة الأخيرة في واشنطن.

ودعا السناتور الأمريكي الشركات المتخصصة في العمل على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التي تجعل هذه التكنولوجيا في خدمة الشعب الأمريكي، محذرا في الوقت نفسه من عواقب سوء استخدام الذكاء الصناعي لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية بطرق غير قانونية.

والذكاء الاصطناعى التوليدى، الذي يستخدم البيانات لإنشاء محتوى جديد يشبه ما ينتجه البشر مثل "شات جي بي تي"، احتل عناوين الصحف والأخبار في وقت مبكر من العام الجاري، ومنذ ذلك الوقت بدأ المشرعون في جميع أنحاء العالم في التفكير في كيفية التخفيف من مخاطر التكنولوجيا الناشئة على الأمن القومي والاقتصاد.