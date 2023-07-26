السياحة البيئية منهج لحماية الطبيعة وصونها.. اعرف التفاصيل

وأكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، إنه هناك عدد من بالإجراءات اتخذتها الوزارة لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية منها دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"، وتتضمن إطلاق مبادرة "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة" في عام 2020 ، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة، إضافة إلى إعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"، وتدريب ما يزيد عن (170) من العاملين بالفنادق على الممارسات الفندقية المستدامة وزيادة عدد الفنادق الحاصلة على العلامة من (11) إلى أكثر من (70) فندق بمدينة شرم الشيخ.

كما سعت وزارة البيئة إلى دعم مراكز الغوص للحصول على علامة الزعانف الخضراء "Green Fins"، وهي العلامة البيئية الأولى عالمياً في قطاع الغوص، حيث تم تدريب أكثر من (600) شخص عن أهمية المحافظة على البيئة وتم اعتماد أكثر من (40) مركز غوص في مصر، ويعد ذلك أكبر عدد من المراكز في دولة واحدة عالمياً، إضافة إلى المساهمة في تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية في عدد من المدن المصرية الهامة، ومنها مدينة شرم الشيخ للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الضرر البيئي الذي تتسبب فيه المخلفات البلاستكية في المناطق السياحية.

وأشار التقرير البيئى إلى أنه تم ايضا إطلاق الدليل الإرشادى لأفضل الممارسات البيئية فى المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة، وتطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين في هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية كشركاء رئيسين في دمج مفهوم حماية البيئة بالانشطة السياحية، ووضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان لأول مرة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمحميات المنطقة المركزية (وادى دجلة، الغابة المتحجرة، وادى الريان، قارون)، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المحميات الطبيعية.