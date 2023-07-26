وذكرت الهيئة - في بيان لها حسبما نقلت قناة ( الإخبارية السعودية) - أنه تم إلغاء لاصق التأشيرات الخاصة بالعمل والزيارة والإقامة الصادرة من ممثليات المملكة في 12 دولة وهي باكستان واليمن والسودان وأوغندا ولبنان ونيبال وتركيا وسريلانكا وكينيا والمغرب وتايلاند وفيتنام .

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم السماح لجميع شركات الطيران بنقل المسافرين القادمين إلى المملكة حاملي تأشيرة العمل أو الزيارة أو الإقامة في الدول الـ 12 بتواريخ تطبيق القرار لكل دولة .