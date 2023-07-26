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السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الهيروين بسوهاج

الأربعاء، 26 يوليو 2023 03:11 م
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الهيروين بسوهاج سجن
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ش.ا.ف"عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الهيروين  بدائرة مركز أخميم.
 
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الهيروين وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين.
 
وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 107 لفافة سلوفانيه وزنت 29 جرام  كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

 



 

 


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