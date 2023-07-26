اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات لمتهم حاول إدخال مواد مخدرة لقسم مدينة نصر

الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:32 م
السجن المشدد 6 سنوات لمتهم حاول إدخال مواد مخدرة لقسم مدينة نصر مخدر الهيروين - ارشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بمحاولة ادخال مواد مخدرة لأحد المتهمين داخل قسم مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور وكيل النيابة محمد هشام وهدان، وأمانة سر محمد طه. 
 
وشهد نقيب شرطة بقسم مدينة نصر، أنه وحال قيامه  بتأمين ذوي المحبوسين للزيارة الأسبوعية بالقسم، وبتفتيش الزيارة المقدمة من المتهم عثر بداخلها على 2 كيس بلاستيكي يحتوى كلاً منهما جوهر الهيروين المخدر، وكذا كيس بلاستيكي يحوي جوهر الميثامفيتامين المخدر، أحرزهما بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
 
 

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