وأوضحت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الرئيس السعيد استمع إلى مشاغل المواطنين وتطلعاتهم.

يذكر أن الرئيس سعيد قرر في وقت سابق تمتع 1611 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يؤدي إلى سراح 401 سجين منهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية التونسية.