وقال زيلينسكي - خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف؛ حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - إن هناك "مكالمات جماعية يومية. علمت بأحدث التقارير عن توريد الأسلحة والذخيرة. هناك تعزيزات لنظامنا للدفاع الجوي. وسيتم نشرها حيث تشتد الحاجة إليها الآن".

في السياق نفسه، كشف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليرى زالوجنى، عن الجهود الهجومية والدفاعية على طول خط المواجهة بأكمله، مؤكدا: "نحن نثق في رجالنا وسنواصل عملنا".

وذكرت (يوكرنفورم)، في وقت سابق، أن ما يقرب من 20 اشتباكا قتاليا وقع بين قوات الدفاع الأوكرانية والقوات الروسية خلال اليوم الماضي.