الحماية المدنية تنقذ شخصا تعرض للاحتجاز داخل مصعد عقار بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

تعرض شخص للاحتجاز داخل مصعد عقار في الهرم، وتمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض أحد الأشخاص للاحتجاز داخل مصعد عقار في الهرم، تم الدفع على الفور برجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من استخراج الشخص المحتجز وإنقاذه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

على جانب اخر لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى ااطريق فى مدينة 6 أكتوبر وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بعامل داخل مسجد، مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.