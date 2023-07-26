الجيش الروسى يعلن تقدمه فى لوجانسك وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات لقوات كييف

وكالات

أعلن الجيش الروسي تقدم قواته على طول محور كراسنو ليمانسكى فى جمهورية لوجانسك، والقضاء على 190 جنديا أوكرانيّا وتدمير 22 دبابة و10 مدرعات، وعشرات المدافع والرادارات لقوات كييف.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية:

على محور كراسنو ليمانسكى فى لوجانسك واصلت قواتنا تقدمها بنحو ثلاثة كيلومترات على طول الجبهة و2700 متر في عمق دفاعات العدو، وقضت على أكثر من 190 جنديا أوكرانيا، ودمتر مدافع هاوتزر D-20 وD-30، وثلاثة مدافع ذاتية الحركة Gvozdika ورادار AN / TPQ-50 أمريكي الصنع.

في محور دونيتسك، تم صد أربع هجمات وتدمير مستودعي ذخيرة والقضاء على 210 جنود أوكرانيين، وتدمير عتاد عسكري ومدفعين أمريكيي الصنع M777، وثلاثة مدافع بولندية ذاتية الحركة Krab، ومدافع D-20 وD-30، ومدافع هاوتزر M119 أمريكية.

في محور جنوب دونيتسك، استهدفت قواتنا تجمعات للقوات الأوكرانية.

في محور زابوروجيه، تم صد هجوم معاد في اتجاه رابوتينو كما تم تدمير مدفع هاوتزر جياسينت- بي، ومدفع Gvozdika.

وصدت قواتنا محاولة هجوم معادية في اتجاه أوريخوفسكوي، وقضت على أكثر من 100 جندي أوكراني، ودمرت عتادهم العسكرى.

في محور كوبيانسك تم القضاء على نحو 135 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع ومدافع Msta-B وD-20 ومدفع Gvozdika، وارادار AN / TPQ-50 أمريكي الصنع.

في محور خيرسون، تم القضاء على 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع "أكاتسيا".

تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 124 بالقرب من قرية زيلينوفكا، بمقاطعة خيرسون.

تم تدمير 13مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.